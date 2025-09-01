İsrail'in Gazze Saldırıları: 29 Filistinli Daha Öldü

GÜNCELLEME - YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinden bu yana yoğun hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların ayrıntıları

Gazze kenti merkezli saldırılarda, ordunun kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere orta ve güney bölgelerinde sivillere ait evler ile yerinden edilenlerin sığındığı çadırların hedef alındığı bildirildi.

Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında hamile bir kadın ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Aynı kampta, zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamp yakınlarındaki Kavka kavşağı yakınlarında vurulan bir evde çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Nafak Caddesi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı bir eve düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kent merkezinde, Sahabe Hastanesi çevresinde bir binanın havadan vurulması sonucu karı-koca ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik aile hayatını kaybetti.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Mahallenin Ebu İskender kavşağı yakınlarında Filistinli sivillerin toplandığı alan ise ordunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Güney ve orta kesimdeki saldırılar

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde evleri ve ayakta kalan yapıları patlatmaya devam ettiği, bu saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de yoğun şekilde bombalandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında anne-baba ile bir kız çocuğundan oluşan 3 kişilik aile katledildi. Hastane çevresindeki bir çadırın İHA ile vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti; bunlardan birinin dünkü saldırıda aldığı yaraya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Güneydeki ölümler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kadın yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları saldırıların yerleşim alanları, mülteci kampları ve sağlık tesisleri çevresinde yoğunlaştığını bildiriyor. Olaylarla ilgili sayısal bilgiler ve yaralı sayıları yerel kaynaklar üzerinden aktarılmaya devam ediyor.