İsrail'in Gazze Saldırıları: 36 Filistinli Hayatını Kaybetti

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli yaşamını yitirdi.

Genel saldırı paterni

Yetkililer ve tanıklar, saldırıların özellikle zorla yerinden edilenlerin barındığı çadır ve evleri hedef aldığını, ayrıca insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açıldığını bildiriyor.

Han Yunus

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı bölgede bir aileye ait evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuk öldü; çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Mevasi bölgesindeki Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadır, insansız hava aracıyla hedef alındı; saldırıda 12 Filistinli yaralandı.

Şati Mülteci Kampı ve Gazze kent merkezindeki hedefler

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadıra düzenlenen saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. İslam Üniversitesi yakınlarında bir çadırın vurulduğu saldırıda ise aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cibaliya Nezle, Zeytun ve Sabra

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı; saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasının hedef alınması sonucu aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin farklı bölgelerinden Zeytun'a yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrası yüksek patlama sesleri duyuldu ve yoğun duman bulutları görüldü. İsrail ordusunun, Gazze'yi kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Nusayrat Mülteci Kampı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde, insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti. Kampta ayrıca bir daire helikopterle bombalandı; bu saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Kampı'nın batısında Filistinlilere ait bir evin bombalanmasında biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki fırın yakınlarında yer alan bir evin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Genel bilanço ve durum

Hastane ve görgü tanığı raporlarına göre Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik bombardımanlar ve ev tahribatı sürüyor; ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor.

Yetkililer ve sağlık kaynakları olayları takip etmeye devam ediyor; sahadan gelen bilgiler doğrultusunda ölü ve yaralı sayıları güncellenebilir.