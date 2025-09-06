İsrail'in Gazze Saldırıları: 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME 2 - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze kentinin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını bildiriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesine düzenlediği saldırılarda yardım bekleyen 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Bir İsrail İHA'sının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu 1 çocuk öldü. Yermuk Caddesi'nde sivillere yönelik başka bir saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı mahallede bir evi hedef alan İHA saldırısında 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde ise sivil savunma ekipleri bir saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cesedine ulaştı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmanın hedef alındığı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kent merkezinden kuzeye uzanan Nefak Caddesi'nde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Kentin batısında, Sanayi Caddesi'nde bulunan 15 katlı ve 60'tan fazla daireye sahip Susi apartmanı savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyi

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açması sonucu yardım bekleyen 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesi, kısa bir süre önce "insani bölge" ilan edilip tahliye emri verilmesine karşın ordunun ateş açması sonucu yaşlı bir adam öldü. Aynı bölgede sivil bir araca düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail İHA'sının Rimal Mahallesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 kişi öldü. Emel Mahallesi'nde bir İHA saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Cemal Abdünnasır Caddesi'ne düzenlenen İHA saldırısında ise 3 Filistinli öldü.

Aynı zamanda İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken bu bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesi yakınlarına düzenlenen saldırıda yardım bekleyen 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu bir bebek ve annesi hayatını kaybetti.