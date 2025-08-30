DOLAR
İsrail'in Gazze Saldırıları: 66 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 05:10
Saldırılarda siviller ve yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı.

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

