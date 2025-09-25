İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 35 Filistinli hayatını kaybetti; saldırılar kuzey, orta ve güneyde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:32
İsrail ordusunun soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların hedefinde yine sivillerin, yerinden edilenlerin sığındığı çadırların, evlerin ve binaların bulunduğunu aktardı.

Kuzey: Gazze kentinde kara ve hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız devam ediyor. Kentin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı'nda iki eve düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tünel bölgesinde İsrail askerlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Tuffah Mahallesi'nde bir eve yönelik saldırıda 15 Filistinli yaralandı, bunların 4'ü çocukti.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti çevresindeki evler İsrail dronları tarafından bombalandı. Gazze kentinin kuzey ve batı bölgeleri ayrıca topçu saldırılarının hedefi oldu.

Orta kesim: Kadınlar ve çocukların bulunduğu evler vuruldu

Orta bölgede saldırılar devam ediyor. Zevaide beldesinde içinde insanların bulunduğu bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanda da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Deyr Belah'ta yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı vurdu; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güney: Han Yunus ve çevresinde sivil hedefler bombalandı

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında, ikisi kadın olmak üzere 4 Filistinli can verdi ve 13 kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde bir eve yapılan saldırıda bir genç hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta düzenlenen bir başka saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, saldırıların kent geneline yayılarak civar yerleşim yerleri ile sivil barınakları hedef aldığını bildiriyor.

