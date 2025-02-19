İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 48 Bin 297'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 297'ye yükseldi. Son 24 saat içinde, enkaz altından iki kişinin daha naaşı çıkarılarak hastanelere taşındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında kaybedilen insan sayısının yanı sıra yaralı sayısı hakkında da güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, hastanelere ulaştırılan 6 Filistinliden ikisi enkaz altından çıkarıldı, biri daha önceki saldırılarda ağır yaralanarak yaşamını yitirdi ve 3'ü son saldırılarda hayatını kaybetti.

Hastanelere 11 yeni yaralının da ulaştığı belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan şiddet olaylarının sonucunda, toplamda 111 bin 733 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Silahlı çatışmaların başlangıcından beri, enkaz altında ve yol kenarlarında birçok cenazenin bulunduğu, sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu dile getirmişti. Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişiye ait ceset hala enkaz altında kayboldu," demişti.