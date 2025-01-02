İsrail'in Gazze Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Son Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Bu trajik olaylar, bölgedeki gerginliğin sürdüğüne dair endişeleri artırıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır, İsrail güçleri tarafından havadan bombalandı. Bu saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirirken, 15 yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise iki kardeş hayatını kaybetti. Bu saldırılar, sivil kayıpların ve insan hakları ihlallerinin arttığı bir ortamda, bölgenin karmaşık durumunu gözler önüne seriyor.

Buna ek olarak, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı. Bu durum, bölgedeki insani şartların daha da kötüleşmesine yol açıyor.