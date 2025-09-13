İsrail'in Gazze Saldırılarında 13 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi; ölenler arasında 5'i yardım bekleyenler bulunuyor.

Hedef alınan yerler ve görgü tanıkları

Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'de sivil yerleşim alanlarını, insani yardım için bekleyenleri, evleri ve çadırları hedef aldığını bildirdi. Kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilen binlerce kişinin yaşadığı yerleşim bölgeleri ve merkezlerdeki çok katlı binalar yoğun saldırı altında kaldı.

AA muhabirine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Es-Sina Caddesindeki çok katlı binayı bombaladı; burada 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

UNRWA tesisleri ve Eş-Şati Mülteci Kampı

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu bombalayarak, buralara sığınan binlerce kişiyi yerinden etti. Aynı kampta Kreyzem ve eski postane binası ile eski polis karakolu çevresindeki çok sayıda konut da bombalandı.

Sabah erken saatlerde UNRWA gıda dağıtım merkezinin yakınındaki bir apartmanın hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kuzeybatı, batı ve iletişim

AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Rimal, Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Gazze Limanı mahallelerinin yanı sıra kentin batı bölgeleri dahil büyük bölümünde Filistinlilerin Reşid Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri için bildiriler attığını aktardı. Görgü tanıkları ayrıca ordunun gece saatlerinde Gazze'nin kuzeybatısına yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Bubi tuzaklı robotlar ve sivil hedefler

İsrail ordusu, Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin doğusunda 3 bubi tuzaklı robotu patlattı; aynı mahalledeki El-Bereke bölgesinin doğusunda araçlardan sivillerin üzerine ateş açıldığı bildirildi. Kuzeybatıdaki Muhabarat bölgesinde çok katlı bir konut hedef alınırken çok sayıda kişi yaralandı.

Orta ve güney kesimde yoğun saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail saldırıları Deyr el-Belah kentine ve Netzarim ekseninde yardım bekleyenlerin toplandığı bölgelere yoğunlaştı. Netzarim bölgesinde, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait sözde dağıtım noktasının yakınında yardım bekleyen 5 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta İsrail topçuları doğu kesimindeki çeşitli bölgeleri bombaladı ve askeri araçlardan yoğun, rastgele ateş açıldı.

Gazze şehir merkezi ve Han Yunus

Gazze kent merkezinde bulunan El-Cela Caddesi'ndeki bir grup sivilin hedef alındığı bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda da en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili iddialar görgü tanıkları ve sağlık kaynakları tarafından aktarılmaya devam ediyor; saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgiler yetkililerce takip ediliyor.