İsrail'in Gazze Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 33 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların kent genelinde sivil yerleşim ve yardım noktalarını hedef aldığını aktardı.

Saldırı Ayrıntıları

Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva Mahallesi'ndeki aş evi, İsrail savaş uçaklarınca vuruldu. Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tel Heva Mahallesi'nde Vıhde stadyumu çevresindeki apartman dairelerinin hedef alındığı saldırıda da çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait helikopter, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini vurdu; saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Cisr bölgesi yakınlarında bir apartman dairesinin havadan hedef alındığı saldırıda, anne-baba ve çocuklarından oluşan 5 kişilik aile katledildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'de Filistinli siviller insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; burada 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kara Operasyonları ve Yardım Noktalarına Saldırılar

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ile güneyindeki Zeytun mahallelerinde konutları patlayıcılarla yıkarak ve savaş uçaklarıyla yoğun saldırılar gerçekleştirerek bölgedeki sivil yerleşimleri vurdu.

Şeyh Rıdvan pazarı çevresine flaş bombası atılması sonucu bölgede panik yaşandı; zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

Güneyde ise, Han Yunus'a bağlı Muraç bölgesi çevresinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açıldı. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneyindeki El-Mevasi bölgesinde bir çadır İHA ile hedef alındı; olayda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, saldırıların siviller üzerinde ağır etkisi olduğunu belirtiyor ve yaralı sayısının arttığını bildiriyor.