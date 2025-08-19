İsrail'in Gazze Saldırılarında 5'i Çocuk 24 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Saldırılar zorla yerinden edilenlerin çadırları, sivillerin toplandığı alanlar ve yardım bekleyenleri hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 5'i çocuk olmak üzere en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılarda sivillerin yoğun biçimde hedef alındığını aktarıyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları, sivillerin toplandığı alanları ve insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne baskın düzenledi. Baskınla eş zamanlı düzenlenen şiddetli top atışları sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu sabahın erken saatlerine kadar mahalleye saldırılara devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu Deyr Belah kentinde Bereke Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda biri kadın olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Bassa bölgesinde bir Filistinli ailenin kaldığı çadırın bombalanması sonucunda biri kadın üçü çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü.

İsrail askerleri, Netzarim Koridoru çevresindeki İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı; burada 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bir çadır hedef alındı. Saldırıda bir anne ve iki çocuğuyla birlikte 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Mevasi bölgesindeki Uygulama Fakültesi çevresini bombaladığı saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un merkezindeki ev ve yapıları yıktı ve kentin pek çok noktasına yoğun topçu ateşi düzenledi.

Refah kentinde bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail askerlerinin kentin kuzeybatısında yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, sabah saatlerinde başlayan ve farklı bölgelere yayılan saldırılarda sivil kayıpların yüksek olduğunu bildiriyor; olaylarla ilgili soruşturma ve teyit çalışmaları sürüyor.