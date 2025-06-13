İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu, 32’si insani yardım bekleyenler olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti. Bu bilgiler, A.A. muhabirine ulaşan sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen verilere dayanmaktadır.

Saldırılar, Gazze’nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde yoğunlaşırken, İsrail ordusu özellikle evleri, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

El-Megazi Mülteci Kampı5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze’nin kuzeyinde, Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik açılan ateşte 13 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi de yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı’nın batısındaki Bir en-Naca bölgesine düzenlenen topçu atışında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şehri'nin kuzeybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli daha hayatını kaybederken, Makusi bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen İHA saldırısında da 4 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cibaliya’nın güneyindeki Zarka bölgesinde yer alan Halava Kampı ve bitişiğindeki okulun tahliye edilmesi için bölgede barınan binlerce yerinden edilmiş kişiye bildiriler attı.

Gazze’nin güneyinde Refah kentindeki yardım dağıtım merkezinin yakınında düzenlenen saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybederken, Han Yunus’un çeşitli bölgelerine yönelik top atışlarında ise aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun doğrudan iletişim hatlarını hedef alması nedeniyle internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Bu durum, sağlık ekipleriyle iletişim kurmada büyük zorluklar yaşanmasına ve acil müdahalelerin koordinasyonunda ciddi aksamalara neden oldu.

Kızılay, insani acil durumlara müdahale etmekte diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamada da zorluk yaşadığını vurguladı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri sürdürmektedir. Uluslararası hukuk açısından bu uygulamalar, soykırım olarak tanımlanabilecek düzeyde kabul edilmektedir. Uluslararası Adalet Divanı’nın bu saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve kararları ise İsrail tarafından göz ardı edilmektedir.

Sonucu itibarıyla, devam eden saldırılar sonucunda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 182 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayboldu ve yüz binlerce insan yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle, çocuklar dahil birçok kişi yaşamını yitirirken, Gazze’de büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail ordusu, Cibaliya’nın güneyindeki Zarka bölgesinde yer alan Halava Kampı’nda yaşayan Filistinlilere insansız hava aracıyla (İHA) tahliye çağrısı içeren bildiriler attı. Halk, bildirileri dikkate alarak yanlarına alabildikleri eşyalarla güvenli bölgelere doğru göç etmeye başladı.

İsrail ordusu, Cibaliya’nın güneyindeki Zarka bölgesinde yer alan Halava Kampı’nda yaşayan Filistinlilere insansız hava aracıyla (İHA) tahliye çağrısı içeren bildiriler attı. Halk, bildirileri dikkate alarak yanlarına alabildikleri eşyalarla güvenli bölgelere doğru göç etmeye başladı.