İsrail'in Gazze Saldırılarında 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ölü sayısı güncellendi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 61 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları olaylarda çok sayıda yaralanma olduğunu bildiriyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, saldırılarında zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

Tuffah, Han Yunus ve Şati'de can kayıpları

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırın hedef alınması sonucu, karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra'ya yoğun bombardıman

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir vakıf binasının hedef alındığı saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri ve yoğun duman gözlendi.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde açılan ateş sonucu, insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan 12 Filistinli öldü, yardım bekleyen 30 kişi yaralandı. Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda ise 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı; saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle kamptaki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu. Nusayrat Kampı'nın batısında Filistinlilere ait bir ev bombalandı; biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı bir saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney bölgesinde Han Yunus ve Mevasi'ye saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinli aileye ait evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi; çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır, insansız hava aracınca hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı. Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında ise 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.