DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

İsrail'in Gazze Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü; kuzey ve güneyde sivil hedefler vuruldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:41
İsrail'in Gazze Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimlerdeki insanları, evleri ve yardım bekleyenleri hedef aldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir grup sivili hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmanın hedef alındığı hava saldırısında Ebu Avvad ailesinden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinden kuzeye doğru uzanan Nefak Caddesinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açılması sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi'yi "insani bölge" ilan edip Gazze'deki Filistinlilere tahliye emri verdikten birkaç saat sonra, yaşlı bir adamı ateş açarak öldürdü.

Ayrıca İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken, bu bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı