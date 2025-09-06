İsrail'in Gazze Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimlerdeki insanları, evleri ve yardım bekleyenleri hedef aldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir grup sivili hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmanın hedef alındığı hava saldırısında Ebu Avvad ailesinden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinden kuzeye doğru uzanan Nefak Caddesinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açılması sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi'yi "insani bölge" ilan edip Gazze'deki Filistinlilere tahliye emri verdikten birkaç saat sonra, yaşlı bir adamı ateş açarak öldürdü.

Ayrıca İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken, bu bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.