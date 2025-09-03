İsrail'in Gazze Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Ölümler arasında hamile bir kadın ve karnındaki bebeği de yer alıyor.

Saldırıların Genel Görünümü

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyi, kuzey ve güney bölgelerinde evler, çadırlar ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldığını bildirdi.

Sayadin ve Derec Mahallelerindeki Vurular

Gazze kentinin batısındaki Sayadin limanı çevresinde yer alan bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda, biri hamile kadın ve karnındaki bebeği olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec mahallesinde, Fevahir sokağı yakınlarındaki bir eve helikopterle düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Nasr Mahallesi ve Rantisi Hastanesi Çevresi

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde bulunan Rantisi Hastanesi çevresinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı; bazı yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi. Aynı mahallenin bir apartman dairesi de savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Şeyh Rıdvan, Zeytun ve Sabra'ya Yönelik Saldırılar

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeydoğu bölgelerindeki bina ve evler havaya uçurulmaya devam ediyor. İsrail helikopterleri, Şeyh Rıdvan pazarında yerinden edilmiş kişilere ait çadırlar ile tezgahları hedef aldı; saldırı sonrası bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri ise top atışlarıyla hedef alındı.

Orta Kesim ve Nusayrat Mülteci Kampı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kampta bulunan Sevaraha bölgesine İHA ile yapılan saldırıda ise 5 kişi yaralandı.

Yetkililer ve görgü tanıkları, saldırıların farklı araçlarla ve birden çok noktada eş zamanlı devam ettiğini aktardı.