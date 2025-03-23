İsrail'in Gazze Saldırısında 3 Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında üç belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Uluslararası Kızılhaç logolu araca yönelik saldırı, savaş hukukunu ihlal ediyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:46
İsrail'in Gazze Saldırısında 3 Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırıda, 3 belediye çalışanı maalesef yaşamını yitirdi. Absan Kebira Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, bu saldırıda iki belediye çalışanı ile Beni Süheyla Belediyesi'nden bir çalışanın, görevleri sırasında bulundukları araca yönelik düzenlenen İsrail saldırısında hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Açıklamada, "İsrail’in hedef aldığı araç, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Sahil Belediyeleri Su İdaresi logolarını taşıyan atık su tahliye aracıydı." bilgisine yer verildi. Belediye, bu saldırının, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun savaş zamanında su ve kanalizasyon hizmeti sağlayan çalışanların korunmasını garanti altına aldığını hatırlattı.

Ayrıca, yerel yönetim çalışanlarının korunmasının önemine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar başlatıldığından beri, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda ise yaşamını yitiren Filistinli sayısı 50,021’e, yaralı sayısı ise 113,274’e ulaştı.

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