İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Kişilik Aile Can Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda acı dolu bir olay gerçekleşti. Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre, el-Berdevil'in evi saldırı hedefi oldu.

Bu saldırı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanların bir parçası. Bu dönemde yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı ise 209 olarak kaydedildi. Gazze'deki hastane kaynakları, daha önce yaralanan bir Filistinli çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kenti ve Cibaliya'nın doğusuna yönelik yoğun saldırılar sürüyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.