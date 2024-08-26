İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları: Binlerce Çocuk ve Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapmış olduğu saldırılarda, 16 bin 589'u çocuk olmak üzere toplam 40 bin 435 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu bilgiyi Gazze'deki hükümetin medya ofisi açıkladı.

Can Kaybı ve Yaralılar

Saldırılarda, yaşamını yitirenlerin cesetleri bulunmuşken, hala kayıp 10 bin kişi ile birlikte toplam can kaybı 50 bin 435 olarak kaydedildi. Ayrıca, saldırılar sonucunda 93 bin 534 Filistinli yaralandı.

Çocukların Durumu

Gazze'deki çatışmalar sırasında, 7 Ekim'den sonra doğan 115 bebek de dahil olmak üzere toplamda 16 bin 589 çocuk yaşamını yitirdi. Saldırılarda 17 bin çocuk ise ebeveynlerini kaybetti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail, Gazze'ye gıda ve ilaç gibi temel insani yardımların girişine izin vermiyor. Şu an 3 bin 500 çocuk beslenme yetersizliği nedeniyle tehlike altında. Aynı zamanda, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasından dolayı risk altında.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Yaralıların tedaviye ulaşma imkanı oldukça kısıtlı. Gazze'de 10 bin kanser hastası ve toplam 12 bin hastanın acil olarak yurtdışına çıkması gerekiyor. Zorla yerinden edilen 1 milyon 737 bin Filistinli ise bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski taşıyor.

Zorla Yerinden Edilmeler ve Yapıların Zarar Görmesi

İsrail, Gazze'de 2 milyon Filistinliyi zorla yerinden etti ve 150 bin konutun yanı sıra 199 hükümet binası ile 122 okul tamamen yıkıldı. Ayrıca, ibadethaneler de büyük hasar gördü.

Bu durum, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine ve birçok aile için yıkıcı sonuçlara yol açtı.