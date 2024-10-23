İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şiddeti Aşı Kampanyasını Engelledi

İsrail'in Gazze'deki Şiddeti Aşı Kampanyasını Tehdit Ediyor

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 19 gündür artan şiddet, önemli bir sağlık girişimini olumsuz etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, bölgedeki güvenlik durumunun kötülüğü nedeniyle çocuk felci aşı kampanyasını askıya almak zorunda kaldı.

Güvenlik Sorunları ve İnsani Kriz

BM'ye bağlı kuruluşlardan gelen açıklamalara göre, bölgedeki yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve insani yardım koridorlarının eksikliği, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı kampanyasını ertelemek zorunda bıraktı. Açıklamada, “Artan şiddet ve insani sorunlar nedeniyle acil bir çözüm gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Yardım Çağrıları ve Acil Tedbirler

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamalarda, Gazze’nin kuzeyinde yaşayan halkın zor bir dönem geçirdiği vurgulandı. “İnsanlar bir kabusu yaşıyor, yardım, yiyecek ve suya erişim yok.” denildi.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kayıplar

7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 792 Filistinli hayatını kaybetti. 100 bin 412 kişi ise yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırıları ve ardından karadan yapılan saldırılar, sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

Göç ve Yerleşim Planları

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göçe zorlama planları ile ilgili Avichay Adraee tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar dikkat çekti. Adraee, Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilmesi istenilen bölgeleri belirten bir harita paylaştı. Bu haritanın, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planlar ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

Geçen ay basına yansıyana bu planla ilgili olan incelemelerin detayları ve tartışmalar sürerken, halkın yaşadığı zorlukların giderilmesi için acil eylem çağrıları yeniden gündeme geldi.