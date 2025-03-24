İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırılarında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:27
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırılarında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilerin doğrultusunda, bu saldırıların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Özellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Hatır ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Kentin merkezinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yönelik bombalı saldırılarda ise Ebu Semra ailesinden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanan olduğu aktarıldı.

Han Yunus'taki bir oto tamir atölyesine ve el-Attar bölgesine yapılan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlenen saldırılarda ise 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı bulunduğu kaydedildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine gerçekleştirilen yoğun bombardıman sonrasında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda Filistinlilerin yaşamını yitiren sayısı 50.082, yaralı sayısı ise 113.408'e yükseldi.

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