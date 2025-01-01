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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yeni yıl saldırılarında çoğu çocuk olmak üzere 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:57
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

Yeni Yılda Gazze'ye Saldırılar Yoğunlaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 2025'in ilk saatlerinde can kaybını artırdı. Yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen saldırılarda, toplamda 20 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, bu saldırının bir İHA tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgeleri, yoğun topçu ateşiyle hedef alındı. İsrail ordusu ise Kassam Tugayları'nın güneydeki Netivot kasabasına roket atışı yapmasının ardından Bureyc Mülteci Kampı’ndaki bazı bölgelerin tahliyesini talep etti.

Han Yunus ve Cibaliye’ye Saldırılar

Öte yandan, güneyde İsrail’in topçu birlikleri, Han Yunus’un Fahhari kasabası ve Refah’ın Mevasi bölgesine yoğun saldırılar düzenledi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Fahhari'de 'Ebu Taime' ailesine ait bir evi vurduğunu ve yaralıların Evrop Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, kuzeyde, Cibaliye beldesinde bir evin bombalanması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ayrıca, Nezle bölgesine de çok sayıda top mermisinin isabet ettiği bildirildi.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Siftavi Mahallesi’ne yönelik topçu ateşi açılırken, Han Yunus'un güneydoğusundaki Menara Mahallesi’nde İHA ile düzenlenen saldırılar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki alanlar da hedef alındı.

Bu saldırılar, bölgedeki çatışmaların ne denli tırmandığını ve sivillerin ne kadar fazla tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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