İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, sağlık yetkilileri, Ez-Zeytun Mahallesi'nde Bergut ailesine ait eve gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca, Deyr el-Belah kentinde hedef alınan bir apartman dairesinde bir kişinin hayatını kaybetmesi, birçok kişinin yaralanması da öne çıkıyor.

Bureyc Mülteci Kampı’ndaki Saldırı

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda Vişah ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında ise 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Son Durum: Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleşen hava saldırılarında, 17 bin 800'den fazla çocuk ve yaklaşık 12 bin 300 kadın dahil olmak üzere 45 bin 885 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının ise 109 bin 196 olduğu ifade edildi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sebebiyle sivil altyapı büyük ölçüde tahrip olmaktadır.