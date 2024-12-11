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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:51
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Hava Saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının, Gazze’nin orta ve kuzey kesimindeki üç apartmana gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıntılı Gelişmeler

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir İsrail savaş uçağı Meşru Beyt Lahiya bölgesinde, Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki 3 katlı bir binayı hedef aldı. Bu saldırıda bina tamamen yıkılırken, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı yakınındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı belirtildi. Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları arama çalışmalarına devam ediyor. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde de bir binanın hedef alındığını ve burada 2 Filistinli hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, İsrail topçularının Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ni bombaladığı yönünde bilgiler mevcut.

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