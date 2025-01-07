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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Can Verdi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında 4'ü çocuk, toplamda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:44
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 4'ü çocuk olmak üzere en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın raporuna göre, İsrail, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerinde sivil alanları hedef aldı.

Han Yunus'taki Çadır Vuruldu

İsrail hava kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) güneydeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı bombaladığı bildirildi. Bu saldırı sonucu 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Cibaliya'daki Saldırıda Can Kaybı Arttı

Kuzeyde yer alan Cibaliya beldesinde, İsrail savaş uçaklarının Reyhan ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi. Bu hava saldırısında en az 8 sivil hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı.

Son Veriler Üzerine

WAFA'nın haberinde, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentine yönelik eş-Şagaf ve et-Tuffah mahallelerine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. 7 Ekim'dan bu yana yapılan bombardımanlarda, yaklaşık 45 bin 885 Filistinlinin ölümü kaydedildi. Bu rakamın içerisinde 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olarak belirtiliyor. Ayrıca, 109 bin 196 kişi yaralanmış durumda.

Halkın barındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edilmesi, faciayı daha da derinleştiriyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilmekte.

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