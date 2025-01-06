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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise oldukça yüksek.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:50
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan verilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde hedef aldığı “tuk-tuk” tipi motorlu araçta 3 kişiyi öldürdü.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindek iş bir polis merkezine İsrail savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti; bu saldırıda da birçok kişi yaralandı.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde düzenlenen bir başka saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki "Ebu Cerbu" ailesinin evini hedef aldığı belirtildi. Bu saldırıda iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise en az bir Filistinli hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda yaralının olduğu kaydedildi.

İsrail'in, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 805 Filistinli öldü, bu ölümler arasında 17 bin 818'i çocuk ve 12 bin 287'si kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmektedir.

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