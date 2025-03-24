İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 36 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

Sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 36 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, saldırılar Gazze'nin güney, orta ve kuzey kesimlerinde yoğunlaştı.

Han Yunus'taki Hedefler

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Ebu Hatır ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda Ebu Semra ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Han Yunus'taki bir oto tamirhanesi ile El-Attar bölgesine düzenlenen saldırılarda ise ikisi çocuk 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusu, ayrıca Batn Semin bölgesindeki bir apartman dairesini hedef alarak Filistin el-Yevm televizyonunun muhabiri Muhammed Mansur ile eşi ve çocuğunun da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Orta Kesim ve Kuzeydeki Saldırılar

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine yapılan saldırıda 2 kadın yaşamını yitirirken, bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 4 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı. Miğraka beldesinde ise Filistinli sivillerin toplandığı bir alana yapılan saldırıda 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde gerçekleştirilen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyinde ise savaş muhabiri Husam Şebat yaşamını yitirirken, Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Tevem mahallesinde bir yardım deposunun hedef alındığı saldırıda 3 kişi daha öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibariyle saldırılarına yeniden başlamıştır.