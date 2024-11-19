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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:03
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda Kayıplar

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin 3. katını hedef aldı.

Hastane ve Camide Bombalamalar

Tanıklar, söz konusu katın daha önce de pek çok kez İsrail tarafından bombardımana maruz kaldığını bildirdi. Ayrıca, El-Ehli Baptist Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin Sabra Mahallesinde yer alan El-İman Camisi çevresine de saldırı düzenlendi. Bu olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Kayıplar ve Yaralılar

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampındaki bombardımanında bir bebek hayatını kaybederken, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki başka bir saldırıda da ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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