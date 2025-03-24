İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye yönelik şiddetli hava saldırılarına başladı. Bu saldırılarda 43 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, Gazze'nin güney, orta ve kuzey bölgelerinde düzenlenen operasyona dair detayları paylaştı. Örneğin, Han Yunus kentindeki bir ailenin evi hedef alındığında 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, aynı kentte zorla yerinden edilenlerin yaşadığı çadıra yapılan saldırıda, “Ebu Semra” ailesinden en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta meydana gelen başka bir saldırıda iki çocuk da dahil olmak üzere 5 kişinin ölümü kaydedildi. Filistin el-Yevm televizyonunda muhabir olarak çalışan Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte saldırılarda hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki bir diğer hedefte ise Kayzan Neccar bölgesinde gerçekleşen bir hava saldırısı sonucunda, evli bir çiftin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda yaralanan Filistinliler arasında, Refah kentinde yaralanan bir kişinin de meydana gelen bir başka saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Han Yunus’ta yapılan saldırılarda 5 aracın hedef alındığı ve bu olaylar sonucunda çok sayıda yaralanmanın yaşandığı kaydedildi.

Gazze’nin orta kesiminde de devam eden saldırılarda, Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir apartmanın hedef alındığı belirtildi. Bu saldırı sonucunda 2 kadın ölmüş, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırın hedef alınmasıyla da 4 kişi yaşamını yitirmiştir.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar sırasında, Cibaliya'da Halla istasyonu yakınındaki bir ev bombalandı ve yangın çıktı. Bu saldırılara ilişkin bir diğer trajik olayda, Al Jazeera Mubasher kanalında çalışan gazeteci Husam Şebat da yaşamını kaybetti.

İsrail ordusu, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahından itibaren yoğun saldırılarına tekrar başladı.