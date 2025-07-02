İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 61 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Saldırılarda, insani yardım bekleyen sivillerin de hedef alındığı bildiriliyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlilere yönelik saldırı sonucunda 17 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynakları, Gazze Vadisi'nde gerçekleştirilen bir başka saldırıda durumları ağır olan pek çok Filistinli’nin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir eve yönelik gerçekleştirilen saldırıda ev halkından 10 kişi can verdi. Saldırının ardından evin enkazında büyük tahribat meydana geldiği ve henüz kayıpların çıkarılamadığı ifade edildi.

Saldırılar sırasında Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu 6 Filistinli'nin yaşamını yitirmesine neden olurken, daha önce yaralanan 2 Filistinli de yaşamını yitirdi.

Megazi Mülteci Kampı'nda hedef alınan bir okulda, yerinden edilen Filistinlilerden biri kadın, toplamda 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail dronlarıyla gerçekleştirilen bir saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki el-Mevasi bölgesinde yapılan bir saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, el-Karara beldesinde konutların havaya uçurulduğunu belirtti.

Han Yunus Mülteci Kampı'nda yer alan bir evin bombalanması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, Refah kentindeki insani yardım dağıtım merkezi yakınında açılan ateş sonucu 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Gazze’nin doğusuna düzenlenen saldırılarda da 3 Filistinli hayatını kaybetti, Tuffah Mahallesi’nde ise İsrail’in bombaladığı bölgeden 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusuna yönelik art arda yoğun hava saldırıları başlattığını bildiriyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde devam eden güvenlik olayı sırasında bölgeye yoğun ateş desteği sağladı. Topçu atışları ve sis bombalarının yanı sıra savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenlendi. El-Ehli Baptist Hastanesi çevresinde yükselen yoğun duman, hastaneye yakın mesafede gerçekleşen saldırıların ardından hasta ve sağlık personeli arasında korku ve paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde devam eden güvenlik olayı sırasında bölgeye yoğun ateş desteği sağladı. Topçu atışları ve sis bombalarının yanı sıra savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenlendi. El-Ehli Baptist Hastanesi çevresinde yükselen yoğun duman, hastaneye yakın mesafede gerçekleşen saldırıların ardından hasta ve sağlık personeli arasında korku ve paniğe yol açtı.