İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 112'ye ulaştı, çoğu kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 05:58
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Ulaştı

İsrail'in, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 112'ye yükseldiği bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu saldırılarda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan en az 90 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölülerin yarısından fazlasının, Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu öğrenildi. Örneğin, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan hava saldırıları sonucu, 2'si çocuk toplam 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin arasında 15'ten fazla kişinin cansız bedeninin hastanelere ulaştırıldığı ve Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesine 14 cenaze ve 70'ten fazla yaralının getirildiği bildirildi. Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun, bölgedeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ve çadırlar ile evleri hedef almaya devam ettiği ifade edildi. Saldırılar nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin etkilenen bölgelere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Askeri yetkililere göre, İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başladığını duyurdu.

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