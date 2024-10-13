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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki mülteci kamplarına yapılan saldırılarda can kaybı artıyor, yaralı sayısı da hızlı bir şekilde yükseliyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 02:27
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 02:27
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Saldırılar Devam Ediyor

Son dakika gelişmesi olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nusayrat ve Cibaliya mülteci kamplarına düzenlediği hava saldırıları sonucunda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ebu Dellal ailesinin evini hedef alarak 7 Filistinliyi öldürdü.

Cibaliya'da Ek Saldırılar

Bunun yanı sıra, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu Endişe Verici

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bu olayla birlikte, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, 42 bin 175 Filistinli yaşamını yitirdi, 98 bin 336 kişi ise yaralandı. İçinde binlerce ölen bulunduğu belirtilen enkazlar arasında halk, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil yapılar da hedef alınarak büyük tahribat yaşanmakta.

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