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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de yapılan hava saldırılarında bir kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:07
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları Gözler Önünde

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kapsamlı hava saldırılarına devam ederken, son günlerdeki operasyonlarda bir kişinin öldüğü bildirildi. Yaralanmaların da olduğu belirtiliyor.

Saldırılar Nerelerde Gerçekleşti?

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinli olduğu, ayrıca yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Camii ve Konutlara Hava Saldırısı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nin açıklamasına göre, İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Cela Caddesi üzerinde bir evde yangın çıkmasına neden olan bombardıman gerçekleştirildi. Ayrıca, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Er-Rabat Camisi de hedef alındı ve caminin durumu hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.

Abluka ve Kuşatma Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik kara saldırıları sürerken, bombardımanların 8. gününde büyük bir ablukayla karşı karşıya kalındığı bildiriliyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 6 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürülen saldırıların insani durum üzerindeki etkilerini vurguladı.

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