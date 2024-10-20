İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı: Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından ölü sayısının 87'ye yükseldiği açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu sayı enkaz altında kalanların da dahil olduğu toplam ölü sayısını ifade ediyor.

Yaralı Sayısı da Artıyor

Ayrıca, söz konusu saldırıda 40'tan fazla kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yapılan saldırının sadece sivil yerleşim yerlerine yönelik olduğunu vurgulayarak, "İsrail savaş uçakları, Meşru Beyt Lahiya'da korkunç bir katliam gerçekleştirdi," ifadesini kullandı.

Çocuklar ve Kadınlar da Mağdur Oldu

Yapılan saldırının en kötü etkilenenleri arasında çocuklar ve kadınlar yer aldı. Açıklamalara göre, saldırıda en az 73 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve bazıları kayboldu.

Bu tür saldırıların artması uluslararası toplumda endişe yaratıyor ve çatışmanın çözümü için çabaların daha da acil hale geldiği düşünülüyor.