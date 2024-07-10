İsrail'in Han Yunus'taki okul saldırısında ölü sayısı artıyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okula saldırarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayı da saldırının ardından ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine naklettiğini bildirdi. Ayrıca, Kızılay, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu da ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMALARI

Filistin hükümeti medya ofisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "İsrail'in son saatlerde gerçekleştirdiği altı katliamda 60 Filistinli şehit oldu. Bu katliamlar, İsrail ordusunun Filistin halkına 10 aydır uyguladığı soykırım suçunun devamı niteliğindedir." denildi.

Açıklamada, sivillere yönelik bu tür katliamları gerçekleştiren İsrail'in en güçlü ifadelerle kınandığı ve ABD yönetiminin de bu suçlarda İsrail'le aynı safta yer aldığı belirtildi. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler, "soykırım savaşını ve Gazze'de akan kanı durdurmak için" İsrail ve ABD'ye baskı yapmaya çağrıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Açıklamalarda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının ise 88 bin 33'e yükseldiği bildirildi.