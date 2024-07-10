Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Han Yunus'taki okul saldırısında ölü sayısı artıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 29 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı, saldırının ardından yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:24
İsrail'in Han Yunus'taki okul saldırısında ölü sayısı artıyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okula saldırarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayı da saldırının ardından ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine naklettiğini bildirdi. Ayrıca, Kızılay, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu da ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMALARI

Filistin hükümeti medya ofisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "İsrail'in son saatlerde gerçekleştirdiği altı katliamda 60 Filistinli şehit oldu. Bu katliamlar, İsrail ordusunun Filistin halkına 10 aydır uyguladığı soykırım suçunun devamı niteliğindedir." denildi.

Açıklamada, sivillere yönelik bu tür katliamları gerçekleştiren İsrail'in en güçlü ifadelerle kınandığı ve ABD yönetiminin de bu suçlarda İsrail'le aynı safta yer aldığı belirtildi. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler, "soykırım savaşını ve Gazze'de akan kanı durdurmak için" İsrail ve ABD'ye baskı yapmaya çağrıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Açıklamalarda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının ise 88 bin 33'e yükseldiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Migros’ta tuvalet kağıdı şenliği! 12’li, 16’lı 32’lisi yüzde 55 indirimle satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor

Migros’ta tuvalet kağıdı şenliği! 12’li, 16’lı 32’lisi yüzde 55 indirimle satılıyor

Dar gelirliye devletten kira yardımı! En az 7000 TL kiralara destek geliyor

İŞ Bankası'nda hesabı olana 100.000 TL kredi kıyağı! Tüm borçları yok edecek kampanya

18-45 yaş arası temizlik personelleri alınacak! Bakanlık beklenen ilanı duyurdu

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Gram altın alacaklar kuyumcunun yolunu tutacak

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

Günde 1 fincan içmek cayır cayır yağ yaktırıyor! 1 haftada 3 kilo verdiren mucize kür

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar