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İsrail'in Han Yunus'taki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 30'a yükseldi. Hastanelerde acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:43
İsrail'in Han Yunus'taki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 30 olarak bildirildi. Hastane kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bu saldırılar sonucunda kamu ve sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak acil müdahalede bulundular.

Son Durum ve Hastane Açıklamaları

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 290 gündür sürmekte olan saldırılarında Han Yunus'un farklı bölgeleri ağır şekilde hedef alındı. Bu süre zarfında, bölgedeki yerleşim alanları da saldırılardan etkilendi. Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı üzerinde insansız hava araçları yoğun bir şekilde uçuş yaparken, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerinde büyük bir deri duman bulutları yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaralıların durumu için "acil" kan bağışı çağrısında bulundu. Hastanede çalışan Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, "Son 3 saat içinde yüzlerce şehit ve yaralı hastaneye getirildi" diyerek sağlık malzemelerinin yetersizliğinden yakındı.

İsrail Ordu Sözcüsü'nden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin Han Yunus doğusundaki güvenli bölgeler için operasyon düzenleneceğini duyurdu. Adraee, Filistinlilere bu alanlardan "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmeleri yönünde talimat verdi. Bu bölge, daha önce "güvenli" olarak değerlendirilmişti.

Artan Can Kayıpları ve Zorunlu Göç

İsrail ordu sözcüsünün 1 Temmuz'da hamle yaptığı açıklamalarda, Filistinlilerin doğu Han Yunus'u boşaltmaları için zorunlu göç çağrısı yapılmıştı. Daha öncesinde 'güvenli' olduğu ifade edilen El-Mevasi bölgesinde ise, 13 Temmuz'daki bombardımanda 90 Filistinli hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ise toplamda 38 bin 983 kişi hayatını kaybederken, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Başka bir endişe kaynağı ise hâlâ enkaz altında kalan cesetler ve yol kenarlarında bulunan ölülerin sağlık ekipleri tarafından kendilerine ulaşılamadığı durumda, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle zor bir süreç yaşandığı yönündeki açıklamalardır.

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