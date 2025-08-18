DOLAR
İsrail'in İHA Saldırısı: Lübnan'ın Hiyam Beldesinde 4 Yaralı

İsrail'in İHA saldırısında Lübnan'ın Hiyam beldesinde 4 kişi yaralandı; yaralıların Suriye uyruklu olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:59
Olayın Ayrıntıları

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının saldırıya ilişkin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı. Açıklamada yaralıların Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Ateşkes ve Bölgedeki Durum

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu; bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

