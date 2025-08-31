DOLAR
İsrail'in İHA Saldırısı Nebatiye'de: Motosiklete Vuruldu, 1 Ölü

İsrail ordusunun Nebatiye yakınlarında motosiklete düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü; İsrail açıklama yapmadı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:46
İsrail'in İHA saldırısı Nebatiye'de: Motosiklete isabet etti, 1 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir motosiklet hedef alındı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırı, Nebatiye kentinin El-Fevka ve Meyfedun yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik olarak gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes ve bölgedeki askeri durum

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.

