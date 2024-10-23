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İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları Hakkında Endişeler Artıyor

KAN, İsrail'in İran'a saldırma niyetinde olduğunu ve ABD'nin bu durumu yumuşatmaya çalıştığını aktarıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:29
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları Hakkında Endişeler Artıyor

İsrail ve İran Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

İsrail'in devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırma hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Habere göre, bu iddia, adı verilmeyen İsrailli yetkililerin sözlerine dayandırılmaktadır.

ABD'nin Baskıları ve İç Gözlemler

KAN'ın haberinde, İsrail'in, "ABD'nin saldırıyı yumuşatması yönündeki baskısına rağmen" İran'a olası bir saldırıyı planladığı kaydedildi. Bu durum, ülkenin tarihindeki en karmaşık ve gergin dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askeri bir üste yaptığı ziyarette, İran'a yönelik olası bir askeri müdahale hakkında yorumlar yaptı. Gallant, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Bölge Turu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği olayların ardından Orta Doğu'yu ziyaret etti. Blinken, önce İsrail'e, ardından Suudi Arabistan'a geçti.

İran, daha önce 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Bu olay sonrasında Tel Aviv, İran'a karşılık verme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Uyarılar ve İddialar

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yönelik saldırıyı yumuşatmasını istediğini öne sürdü. Ancak bu iddiaya dair İsrail yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Antony Blinken, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a vereceği yanıtın "gerginlikleri artırmaması" gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

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