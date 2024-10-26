İsrail’in Kemal Advan Hastanesi’ne Saldırısı Savaş Suçu Olarak Nitelendirildi

Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan'dan Sert Açıklama

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Hastane Saldırısı ve İhlaller

Ebu Ramazan, İsrail ordusunun hastaneyi kuşattıktan sonra geri çekilmeden önce büyük tahribat ve can kayıplarına yol açtığını ifade etti. Bu durumun "insanlığa karşı büyük bir ihlal" olduğunu vurguladı.

Ebu Ramazan, "İsrail’in Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı bir savaş suçudur" sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve yaralıların gözaltına alınmasının yanı sıra sağlık desteğinin ulaştırılmasının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gazze Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkiler

Bakan, İsrail güçlerinin Gazze’deki sağlık sistemine yönelik düzenlediği saldırıların onlarca yılı geriye götürecek boyutlarda olduğunu dile getirdi. Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bu saldırıların durdurulmasını istedi.

Çocukların Ve Kadınların Kaybı

Gecenin ilerleyen saatlerinde İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği baskında hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucunda ölen çocukların olduğu bilgisi gündeme geldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 100 bin 833 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken; halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sivil altyapının da tahrip edilmesine yol açtı.