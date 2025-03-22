İsrail'in Londra Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırılara tepki olarak Londra'da büyük bir destek gösterisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:21
İsrail'in Londra Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsrail'in Londra Büyükelçiliği Önünde Filistin Destek Gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına karşı on binlerce kişi bir araya geldi. Protesto gösterisi, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlendi.

Gözler Önünde Yaşanan Drama Tepkiler Yağdı

Gösteriye katılan kalabalık, Filistin bayrakları ile sokaklarda özgürlük çağrısı yaparken, “İşgale son”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Soykırımı durdurun” ve “Hepimiz Filistinliyiz” sloganları attı. Katılımcılar arasında ünlü isimler de yer aldı.

Paloma Faith’ten Duygusal Açıklamalar

İngiliz şarkıcı Paloma Faith, elçilik yakınında yapılan konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ateşkesin kısa sürede bozulacağından korktuğunu belirten Faith, “İsrail'in bugüne kadar imzaladığı tüm ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini biliyorum, ancak bu yeni vahşet derinliğine hazırlıklı değildim” dedi.

Faith, konuşmasında, Gazze'de yaşanan ölümleri vurgulayarak, “Bu, saatte 7'den fazla, her 8 dakikada bir çocuğun katledilmesi anlamına geliyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ezilenler adına konuşmak için platformumu kullanmazsam suç ortağı olacağımı biliyorum” şeklinde de ekledi.

Diğer Katılımcılardan Açıklamalar

Protestonun organizatörlerinden Shamiul Joarder, yaklaşık 18 aydır süren çocuk ölümlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Gazze'de bir çocuk sadece yaşadığı için bombalandı” dedi. Joarder, Ramazan ayında dahi Filistinlilerin huzur bulamadığını vurguladı.

Öte yandan, Khalid Abdalla ve Juliet Stevenson gibi diğer ünlü isimler de protestoya destek verdi. Abdalla, 200'ü çocuk olan 700'den fazla kişinin öldüğünü belirterek Gazze'deki duruma dikkat çekti. Stevenson ise, yaşananların kamuoyunda yeterince yer bulmadığını vurguladı.

Sonuç ve Çağrı

Gösteri, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığı durdurmak için bir araya gelenlerin seslerinin duyulması adına önemli bir adım oldu. Protestocular, seslerini yükseltmeye ve uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

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