İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 31 Ölü

İsrail'in Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, saldırılarda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi Nebatiye'deki Arabsalim bölgesinde ölmüştür.

Bölgesel Hasarın Boyutları

Ülkenin doğusunda yer alan Baalbek'teki Şaab Mahallesi'ne yapılan saldırıda, 5'i kadın olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı rapor edilmektedir. NNA'nın haberine göre, kırsal alandaki bir evin hedef alınması sonucu Sur şehrinde 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştır. Kana bölgesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirmiştir.

Nebatiye'deki Şiddetli Saldırılar

Son günlerde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılar, savaşın başlangıcından bu yana en şiddetli olarak nitelendirilmektedir. Nebatiye'de Hasbaya'da bir çiftçinin ölümü ve Beyad bölgesinde 3'ü Suriyeli toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de aktarılmıştır.

İsrail Saldırılarında Sivil Hedefler

Baalbek bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirmiştir. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte, İsrail ordusunun Duris bölgesinde sivil savunma merkezi yakınlarını da hedef aldığı bildirilmektedir. Ayrıca, Sur'da bulunan Nasır Selahaddin Camisi'nin havaya uçurulması uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açmıştır.

Saldırılar, bölgedeki gerilimi artırırken, sivil kayıpların sayısının artması, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.