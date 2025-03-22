İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi, 31 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı ise 31'e ulaşmış durumda.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Sur'a bağlı el-Kleyle beldesinde bir evin bombardımanı sonucu 4 kişi yaralanmış durumda.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırına yakın Havş Seyyid Ali ve Serin beldelerine saldırılar düzenlediği ve bu saldırılarda 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Güneyde bombalanan Tulin beldesinde ise biri çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Keferkila beldesinde ise 3 kişi yaralandı. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney kesimindeki İklim et-Tuffah ve Cizzin bölgelerine de bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, aynı zamanda doğudaki Baalbek bölgesinde de saldırılar düzenlenirken, bölgedeki uçuşların devam ettiğini aktardı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

İsrail ordusunun, bugün Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin, hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği ifade ediliyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi, 300'ü aşkın kişi ise yaralandı. İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının geri çekilme maddesine rağmen işgalini sürdüğü 5 nokta bulunuyor.