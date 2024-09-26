İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü Sayısı 72'ye Ulaştı

İsrail'in Saldırıları Sonrasında Kayıplar Artıyo

İsrail ordusunun çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava bombardımanlarında ölenlerin sayısı 72'ye ulaştı. Aynı zamanda yaralı sayısının da 392 olduğu bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Güney vatanına düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybederken, 183 kişi de yaralandı. Bu saldırıların yanı sıra, Nebatiye vilayetine bağlı köy ve beldelere yönelik bombardımanlar da gün boyunca sürdü.

Ölü Sayısı Nebatiye ve Baalbek'te Yükseldi

Nebatiye’deki hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı belirtilirken, Baalbek el-Hurmul bölgesine yönelik saldırılarda ise 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Beyrut ve Cebeli Lübnan'daki Kaybı Arttı

Beyrut'un kuzeyi ve Cebeli Lübnan bölgelerindeki beldeleri hedef alan bombardımanlarda da 22 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de yaralanmış durumda.

Bakanın Açıklaması ve Genel Durum

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında gün içerisinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 23 Eylül'den bu yana artan hava saldırıları sonucu toplamda 650 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.