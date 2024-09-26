DOLAR
34,16 -0,08%
EURO
38,11 -0,26%
ALTIN
2.921,77 -0,16%
BITCOIN
2.159.285,2 0,37%

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü Sayısı 72'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 72'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 392 olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:42
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü Sayısı 72'ye Ulaştı

İsrail'in Saldırıları Sonrasında Kayıplar Artıyo

İsrail ordusunun çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava bombardımanlarında ölenlerin sayısı 72'ye ulaştı. Aynı zamanda yaralı sayısının da 392 olduğu bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Güney vatanına düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybederken, 183 kişi de yaralandı. Bu saldırıların yanı sıra, Nebatiye vilayetine bağlı köy ve beldelere yönelik bombardımanlar da gün boyunca sürdü.

Ölü Sayısı Nebatiye ve Baalbek'te Yükseldi

Nebatiye’deki hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı belirtilirken, Baalbek el-Hurmul bölgesine yönelik saldırılarda ise 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Beyrut ve Cebeli Lübnan'daki Kaybı Arttı

Beyrut'un kuzeyi ve Cebeli Lübnan bölgelerindeki beldeleri hedef alan bombardımanlarda da 22 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de yaralanmış durumda.

Bakanın Açıklaması ve Genel Durum

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında gün içerisinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 23 Eylül'den bu yana artan hava saldırıları sonucu toplamda 650 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ressam Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
2
Kastamonu'da Polise Silahlı Mukavemet: 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'tan Türkiye'ye Döndü
5
Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!
6
Başakşehir'de Kamyon Devrildi: 3 Çocuk Yaralandı
7
İsrail, Gazze'ye 88 Cenaze Konteyneri Gönderdi

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı