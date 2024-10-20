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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.464'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:24
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda ölü sayısı 2.464'e, yaralı sayısı ise 11.530'a ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin birçok noktasında hava saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 16 insanın hayatını kaybettiği ve 59 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Artan Yerinden Edilme Olgusunu Açıklayan Veriler

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerlerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney illerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 471 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

Bu durum, ülkedeki insani durumu daha da zorlaştırırken, ilerleyen günlerde daha fazla yardım ve destek ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

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