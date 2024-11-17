İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.481'e Yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 29 artarak 3.481'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son günlerdeki saldırılarda 29 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin 896'ının kadın ve çocuk olduğu, 21014.786 olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, Hizbullah ile kontrollü çatışmalara girdiği süreçte, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, 30 Eylül itibarıyla Hizbullah'ın altyapısına karşı sınırlı ve yoğun kara saldırıları da başlatıldığı bildirildi.

İsrail bombardımanlarının neden olduğu insan hareketliliğiyle birlikte, Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen bu kişilerin 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.