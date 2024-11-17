DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.090.743,72 1,05%

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.481'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3.481'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 14.786 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:08
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.481'e Yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 29 artarak 3.481'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son günlerdeki saldırılarda 29 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin 896'ının kadın ve çocuk olduğu, 21014.786 olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, Hizbullah ile kontrollü çatışmalara girdiği süreçte, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, 30 Eylül itibarıyla Hizbullah'ın altyapısına karşı sınırlı ve yoğun kara saldırıları da başlatıldığı bildirildi.

İsrail bombardımanlarının neden olduğu insan hareketliliğiyle birlikte, Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen bu kişilerin 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Saldırılarında Ölen Asker Sayısı 36'ya Ulaştı
2
ABD, Ukrayna'ya Rusya Topraklarında Silah Kullanma İzni Verdi
3
Bolu'da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
Hollywood'da 'Hayat' Filminin Görkemi: Türk Sineması Göz Kamaştırdı
5
Husiler, İsrail'in Yafa ve Askalan Kentlerinde Askeri Hedefleri Vurdu
6
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
7
Ankara'daki Silahlı Kavga: Sosyal Medya Fenomeni Tutuklandı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!