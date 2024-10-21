İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor. Son verilere göre, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 483'e, yaralananların sayısı ise 11 bin 628'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ordunun ülkenin birçok bölgesinde devam eden hava saldırılarının sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dün 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 98 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Göç ve Yerinden Edilme Durumu

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney bölgelerinden, başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 471 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.