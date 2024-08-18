İsrail’in Lübnan’a Yönelik Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail’in Güney Lübnan’a Hava Saldırısı
İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş Şaab beldesinde, hareket halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Saldırı Detayları
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, İsrail'in hava saldırısı sınır bölgesinde gerçekleştirildi. Hedef alınan motosiklette bulunanların kimlik bilgileri ise henüz açıklanmadı. Son Gelişmeler
İsrail ordusu, son dönemde Lübnan'da hareket halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği saldırılarda genelde İran destekli Hizbullah üyelerini hedef aldığı biliniyor.