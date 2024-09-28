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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: Ölü Sayısı 33'e Ulaştı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 33'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 195 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:38
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: Ölü Sayısı 33'e Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

Bugün yapılan hava saldırıları sonucunda, Lübnan'da ölenlerin sayısı 33'e, yaralananların sayısı ise 195'e yükseldi. Bu bilgiler, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Söz konusu saldırılar, İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü çatışmaların bir parçası. 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Toplam Can Kaybı 1052'ye Ulaştı

Lübnan makamlarının verilerine göre, Hizbullah ile çatışmalar esnasında 17 Eylül'den bu yana toplamda 1052 kişi hayatını kaybetti. Bu oran, 194 kadın ve 104 çocuk dâhil olmak üzere kayıpları içermektedir.

Göç Dalgası Sürüyor

İsrail saldırıları sonucunda Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru ciddi bir göç dalgası yaşanıyor. Aynı zamanda, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir.

Hizbullah'ın Tepkileri

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ederken, bu saldırılar genellikle ordu üslerini hedef almakta fakat büyük hasarlara yol açmamaktadır.

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