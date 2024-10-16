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İsrail'in Lübnan'daki Bombardımanı: 16 Ölü 52 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı ise 52'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:37
İsrail'in Lübnan'daki Bombardımanı: 16 Ölü 52 Yaralı

İsrail'in Bombardımanı Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarını hedef alan saldırısında ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 52'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği bu saldırıya dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda can kaybının artması üzerine Lübnan halkı büyük bir korkuyla süreci izliyor.

Yerli Medya ve Sosyal Medyada Bildirimler

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye Belediyesi'ni hedef alması sonucu belediye başkanının da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sosyal medyada ise, sıkıntılı durumları yansıtan patlama ve duman görüntüleri paylaşılmakta.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik bombalı saldırıları, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarla daha da şiddetlendi. 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentleri ve diğer bölgeler, yüzlerce hava saldırısına maruz kaldı.

Ölü Ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim tarihinden bu yana, aralarında 104 çocuk ve 194 kadın da olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 88 kişi ise yaralandı.

İç Göç ve Yerinden Edilme Sorunu

İsrail bombardımanları sonucu, Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edileceği tahmin ediliyor. Beyrut ve çevresine göç edenler arasında, yerinden edilenlerin 456 binden fazlasının Suriye'ye sığındığı bildiriliyor.

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