DOLAR
34,26 0,6%
EURO
37,11 0,45%
ALTIN
2.997,63 -0,12%
BITCOIN
2.292.745,31 2,83%

Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da mezarlıkta meydana gelen silahlı saldırıda bir anne ve iki kızı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:08
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da Mezarlıkta Üzücü Bir Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda, bir anne ve iki kızı yaşamını yitirdi. Olay, bir yakınlarının kabrini ziyaret eden 3 kişiye yönelik gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi

Saldırı, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla gerçekleştirildi. Saldırı sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ne yazık ki saldırının ardından anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlının Kaçışı ve Soruşturma

Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı bildirildi. Polisin mezarlık ve çevresinde başlattığı incelemeler devam etmekte. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gelişmeleri takip eden Adana halkı, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umuyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu Adli Kontrol Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
3
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
4
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
5
Lübnan ve Arap Birliği İsrail Saldırılarını Durdurmak İçin Bir Araya Geldi
6
Ankara Palas: Başkentin Batı'ya Açılan Penceresi
7
Bursa'da Gazeteciye FETÖ Elebaşı Üzerinden Soruşturma

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak