Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da Mezarlıkta Üzücü Bir Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda, bir anne ve iki kızı yaşamını yitirdi. Olay, bir yakınlarının kabrini ziyaret eden 3 kişiye yönelik gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi

Saldırı, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla gerçekleştirildi. Saldırı sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını Kaybedenler

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ne yazık ki saldırının ardından anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlının Kaçışı ve Soruşturma

Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı bildirildi. Polisin mezarlık ve çevresinde başlattığı incelemeler devam etmekte. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gelişmeleri takip eden Adana halkı, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umuyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.