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İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında Emekli Asker ve Ailesi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında bir emekli asker ve ailesi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:27
İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında Emekli Asker ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Üzücü Olay: Emekli Asker ve Ailesi Hava Saldırısında Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısı, Lübnan'ın güney bölgesinde büyük bir trajediye yol açtı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Sur kenti yakınlarındaki El-Huş bölgesinde bir evi bombaladı.

Emekli Askerin Ailesi Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bombalanan evin sahibi, Lübnan ordusundan emekli bir asker olarak tanımlanıyor. Bu saldırı sonucunda, emekli asker, eşi ve üç kızının hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Geniş Kapsamlı Hava Saldırıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentleriyle birlikte Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu durum, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey illere müthiş bir göç dalgasına neden oldu.

Bu olay, bölgedeki gerilimin arttığını ve sivil hayatın ne denli tehlikede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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